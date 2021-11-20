  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı
Ekonomi

Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli’nde ışığı görmeye 350 metre kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:40:00 - 2021-11-20 20:41:38
Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli Projesi’nde yüzde 97 oranında kazı çalışması tamamlanırken, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta yapımı süren Zigana Tüneli’nin inşaatında sona yaklaşıldı. 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 97 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiği, ışığın görünmesine ise her iki tünelde 350 metre kaldığı bildirdi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki tünel, bittiğinde hem lojistik olarak Trabzon Limanı’nı Orta Anadolu’ya bağlayacak hem de Türkiye’nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli’nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak
Kültür - Sanat

Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” ..
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
Ekonomi

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Yatırım tavsiyeleri gündem olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusun..
Kırgızistan duyurdu! Altın madeninden vazgeçtiler
Ekonomi

Kırgızistan duyurdu! Altın madeninden vazgeçtiler

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kanadalı şirket Centerra Gold Inc'nin ülkedeki Kumtor altın madeninden vazgeçtiğini açı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay