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Zifte düşen yavru köpekleri böyle kurtardılar

Batman’da asfalt ziftine düşen 2 yavru köpek iyi kalpli hayvanseverlerin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:51
Zifte düşen yavru köpekleri böyle kurtardılar

Batman merkez Batı Raman’da bulunan zift birikintisine gömülen yavru köpekler, yoldan geçen hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Yoldan geçerken havlama seslerini işiten 2 genç, sesin geldiği yöne gittiklerinde 2 yavru köpeğin zifte battığını fark etti. 2 arkadaş, köpeğin yardım çığlıklarına sessiz kalmayıp hayvanları ziftten kurtarırken o anları da cep telefonuna kaydetti.

“ÇOK ÇARESİZDİ”

Köpeğin mırıldanma sesini duyan ve hemen yardıma koşan Faruk Bozkurt, “Ben buradan geçerken köpeğin mırıldama sesini duydum. Sadece burnu havada ve az nefes alıyordu. Hemen koşup ona müdahale ettik. Eldiven mi taksak nasıl yapsak diye düşündük, bir şey bulamadık, bir şekilde müdahale ettik. Onu oradan çıkarttığımız zaman köpek yarım litre su bitirdi. Orada bir gün mü iki gün mü kalmış onu bilmiyoruz. Hayvansever olarak elimizden geleni yaptık. Yardımcı olan Batman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Gelip aldılar yardımcı oldular bize. Bakıp köpeği temizlediler. Köpek şu an iyi durumda. Onu gördüm çok çaresizdi, hemen müdahale ettik, çok üzüldük susuzdu canı da çok yanıyordu, her tarafı yapış yapış olmuştu. Vatandaşlardan tek istediğimiz fazla sokak köpeklerini buraya getirip dağlara atmasınlar. Bizim tek isteğimiz budur” dedi.

“KÖPEKLERİN DURUMU ÇOK İYİ”.

Ziftli köpeğe müdahale eden Batman Belediyesi Veteriner Hekimi Onur Kılıç, “Batı Raman’daki atık petrollerin atıldığı çukura döşen iki yavru köpeğimiz duyarlı iki vatandaş tarafından kurtarılıp bize haber verildi. Biz de hayvan ambulansımızla olaya müdahale ettik. Köpekleri tedavi merkezine getirdik. İlk muayeneden sonra temizlik işlemleri başlatıldı. Hayvanları petrolden arındırdık. Tedavileri devam ediyor. Şu an köpeklerin durumu çok iyi. Biraz baktıktan sonra doğal ortamlarına göndereceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:51
  1. Batman
  2. Yavru köpekler
  3. zifte düşen köpekler
  4. kurtarma çalışması
  5. kar temizleme çalışmaları
  6. hayvanseverler

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