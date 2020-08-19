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Aktüel Zifte bulanan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Aktüel

Zifte bulanan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:14:20 -
Zifte bulanan yavru köpeği itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zifte bulunan yavru köpek, ziftten arındırılarak hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, DSİ 9. Sondaj Şefliği'nin bahçesinde yavru bir köpeğin sesini duyan vatandaşlar, köpeğin zifte bulandığını ve hareket etmekte güçlük çektiğini görmesi üzerine durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye ekipleri, köpeği bulandığı ziftten arındırdı.

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen köpeğe "Şanslı" adı verildi.

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