Zift lekesi ayakkabıdan nasıl çıkarılır?

Herhangi bir nedenle zift lekesi ayakkabınıza bulaşmış olabilir ve muhtemelen siz müdahale edene kadar kuruyacaktır. Zift lekesini çıkarmak için pek fazla alternatif bulunmamakla birlikte vazelin uygulaması, lekenin çıkması için yeterli olacaktır.

Eğer ayakkabınızın üzerinde kuruyarak kalıplaşmış bir zift parçası varsa uygulamaya başlamadan önce bu parçayı bir kağıt havlu yardımıyla alın. Kalıplaşmış zift parçasını aldıktan sonra lekenin üzerine bir miktar vazelin sürün. Süreceğiniz vazelinin miktarını siz ayarlamalısınız. Lekenin üzerini örtecek kadar sürün yeter.

Vazelini sürdükten sonra etkisini göstermesi için bir süre beklemeniz gerekiyor. En az bir saat lekenin üzerinde beklettiğiniz vazelin lekeli bölgeyi yumuşatır. Yumuşayan vazelini bıçağın arka tarafıyla temizleyin.

Bu aşamadan sonra lekeli bölgeye uygulamak üzere 3 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla 3 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın.

Ayakkabınızın üzerinde uyguladığınız sirke ve ayçiçek yağı karışımını o gece hiçbir müdahale yapmadan lekenin üzerinde bekletin ve ertesi gün ayakkabınızı silin ya da uygun yıkama koşullarında çamaşır makinesinde yıkayın. Lekenin çıkmış olduğunu görürsünüz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.