THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Zift lekesi ayakkabıdan nasıl çıkarılır?

Siyah, temizlenmesi en zor lekelerin başında gelir ve bu renk hemen akla zifti getirmektedir. Zorluğuyla bilinen zift lekesi sizi biraz uğraştırır ama doğru yolları deneyerek bu lekeden kurtulmanız mümkün.

07 Ağustos 2018 Salı 15:27
Zift lekesi ayakkabıdan nasıl çıkarılır?

Herhangi bir nedenle zift lekesi ayakkabınıza bulaşmış olabilir ve muhtemelen siz müdahale edene kadar kuruyacaktır. Zift lekesini çıkarmak için pek fazla alternatif bulunmamakla birlikte vazelin uygulaması, lekenin çıkması için yeterli olacaktır.

Eğer ayakkabınızın üzerinde kuruyarak kalıplaşmış bir zift parçası varsa uygulamaya başlamadan önce bu parçayı bir kağıt havlu yardımıyla alın. Kalıplaşmış zift parçasını aldıktan sonra lekenin üzerine bir miktar vazelin sürün. Süreceğiniz vazelinin miktarını siz ayarlamalısınız. Lekenin üzerini örtecek kadar sürün yeter.

Vazelini sürdükten sonra etkisini göstermesi için bir süre beklemeniz gerekiyor. En az bir saat lekenin üzerinde beklettiğiniz vazelin lekeli bölgeyi yumuşatır. Yumuşayan vazelini bıçağın arka tarafıyla temizleyin.

Bu aşamadan sonra lekeli bölgeye uygulamak üzere 3 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla 3 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın.

Ayakkabınızın üzerinde uyguladığınız sirke ve ayçiçek yağı karışımını o gece hiçbir müdahale yapmadan lekenin üzerinde bekletin ve ertesi gün ayakkabınızı silin ya da uygun yıkama koşullarında çamaşır makinesinde yıkayın. Lekenin çıkmış olduğunu görürsünüz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:27
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. kadın aile
  4. sağlıklı yaşam
  5. pratik bilgiler
  6. zift lekesi
  7. ayakkabı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    1. Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    3. Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?
    4. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    5. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
    6. EGM, KPSS şartı olmadan memur alacak
    7. Kaşık nasıl parlatılır?
    8. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
    9. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
    10. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
    11. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
    12. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
    13. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
    14. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
    15. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
    16. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
    17. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    18. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
    19. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
    20. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman