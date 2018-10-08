THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Zidane Manchester Unıted'da mı gidiyor! Menajeri açıkladı

Manchester Unıted'da Jose Mourinho'nun yerine takımın başına geçeceği iddia edilen Zidane'in menajerinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:20
Zidane Manchester Unıted'da mı gidiyor! Menajeri açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sezona istediği gibi başlayamayan ve eleştirilerin odağındaki isim olan menajer Jose Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'daki koltuğu bir süredir sallantıda.

Portekizli teknik adamın takımdan gönderilebileceği iddia edilirken yerine geçecek isminse Real Madrid'le geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Zinedine Zidane olacağı öne sürülüyordu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Zidane da İspanyol televizyonu TVE’ye yaptığı yaptığı açıklamada "Çok kısa bir süre içinde yeniden bir takımın başına geçeceğime eminim." diyerek United'ın başına geçebileceğinin sinyallerini vermişti.

"İNGİLTERE'YE GİTMEYECEK''
Fransa'da yayım yapan Journal du Dimanche'a konuşan Zidane'ın menajeri Alain Migliaccio ise söz konusu iddiaları yalanladı. Zizou'nun Ada'ya gitmeyeceğini ifade eden Migliaccio, şu sözleri kullandı:

"Zidane, psikolojik anlamda çok yorgun ve bu yıl dinlenmeyi tercih etti. Dolayısıyla bu kararından dönmeyecektir. Öte yandan İngiltere'ye gideceğini de düşünmüyorum çünkü oradaki futbol, onun tarzına uygun değil.

Onunla bu konu hakkında konuşmuştum ve doğrusunu isterseniz İngiltere'de bir takım çalıştırmak onu cezbetmiyor."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:20
  1. manchester united
  2. zidane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu: CHP ne yerli ne milli
    1. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu yerden..
    2. Cocu'dan Fenerbahçe açıklaması!..
    3. Aziz Yıldırım: Ali Koç inşallah bir..
    4. McKınsey’in kirli çamaşırları ortaya..
    5. 30 metre derinlikten gelen sesin ne..
    6. Kemalistlerin hayalindeki Atatürk,..
    7. Binali Yıldırım KKTC'li mevkidaşı ile..
    8. Çin ile ABD arasında gergin görüşme
    9. Arap Baharı Batının sonbaharı oluyor
    10. 70'lik sapık bunaktan şok itiraflar!
    11. Önce işsiz kaldı, sonra amir oldu!..
    12. CHP'den yeni kanun teklifi!
    13. İstiridye mantarına talep arttı
    14. Mardin'de 2 terörist öldürüldü
    15. Çürüyen elmaları değerlendirmek için..
    16. Pakistan'da Navaz Şerif ve Şahid Hakan..
    17. CHP engelliye engelli yol yaptı
    18. Gaziantep'te çok sayıda kişi..
    19. ECB, bankalara 2022 yılına kadar zaman..
    20. İran ile ABD arasında kriz! Dava..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    ABD'nin sinsi planı! Ege ve Akdeniz'de provokasyon yapacak
    ABD'nin sinsi planı! Ege ve Akdeniz'de provokasyon yapacak
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı