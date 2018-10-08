Zidane Manchester Unıted'da mı gidiyor! Menajeri açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sezona istediği gibi başlayamayan ve eleştirilerin odağındaki isim olan menajer Jose Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'daki koltuğu bir süredir sallantıda.

Portekizli teknik adamın takımdan gönderilebileceği iddia edilirken yerine geçecek isminse Real Madrid'le geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Zinedine Zidane olacağı öne sürülüyordu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Zidane da İspanyol televizyonu TVE’ye yaptığı yaptığı açıklamada "Çok kısa bir süre içinde yeniden bir takımın başına geçeceğime eminim." diyerek United'ın başına geçebileceğinin sinyallerini vermişti.

"İNGİLTERE'YE GİTMEYECEK''

Fransa'da yayım yapan Journal du Dimanche'a konuşan Zidane'ın menajeri Alain Migliaccio ise söz konusu iddiaları yalanladı. Zizou'nun Ada'ya gitmeyeceğini ifade eden Migliaccio, şu sözleri kullandı:

"Zidane, psikolojik anlamda çok yorgun ve bu yıl dinlenmeyi tercih etti. Dolayısıyla bu kararından dönmeyecektir. Öte yandan İngiltere'ye gideceğini de düşünmüyorum çünkü oradaki futbol, onun tarzına uygun değil.

Onunla bu konu hakkında konuşmuştum ve doğrusunu isterseniz İngiltere'de bir takım çalıştırmak onu cezbetmiyor."