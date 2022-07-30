Zidane Kadıköy’e geliyor! Haydi hayırlısı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de mağlubiyetin ardından Portekiz'de bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, 2 stoperin yanında bir kaleci transfer edilebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu isim için arayışlarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylara menajerler tarafından flaş bir isim önerildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus geçtiğimiz günlerde bir Portekiz kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli teknik adam konuşmasının bir kısmında Fenerbahçe'nin transfer politikasına dair de konuşurken, "En iyi stoperi kaybetmemize rağmen Dinamo Kiev maçında bazı iyi işaretler aldım. İki tane daha stoper istiyorum. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

Jesus'un bu açıklaması sonrası akıllara sarı-lacivertlilerin Ertuğrul (Kasımpaşa) ya da Tarık (Rizespor) gibi alt yapıdan yetişmiş kaleciler değil de yabancı bir kaleci ile anlaşabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Jesus’un bu açıklaması menajerleri de harekete geçirdi. Dünyanın pek çok yerinden pek çok menajer dikkat çekici isimleri Fenerbahçe’ye önerdi.

LUCA ZIDANE GÜNDEMDE

Bunlardan belki de en ilginci efsane Zinedine Zidane’ın oğlu Luca oldu. Real Madrid alt yapısında yetişen son olarak Rayo Vallecano’da forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi menajeri tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği öğrenildi.