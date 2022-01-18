Zidane geliyor, Mbappe kalıyor!

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklifte bulundu.

ESPN'de yer alan haberde, Fransız oyuncunun kısa süreli yeni bir sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi. Öte yandan PSG yönetiminin kısa süreli sözleşme haricinde yıldız oyuncuyu daha uzun süre takımda tutma konusunda iyimser olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, gelecek sezondan itibaren takımın başına Zinedine Zidane'ın geçme ihtimali olduğu için Mbappe'nin takımda kalabileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz yaz Kylian Mbappe için 200 milyon Euro teklif eden ancak yıldız oyuncuyu kadrosuna katamayan Real Madrid'in yaz transfer döneminde Mbappe transferini bitirmek istediği belirtildi.

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol ve 15 asist üretti.

Ek olarak, takımlarıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paul Pogba ve Franck Kessie için Paris Saint Germain'in yaz aylarında teklifte bulunacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda Fransız basınında yer alan haberlede Paul Pogba'nın Paris Saint Germain'le sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.