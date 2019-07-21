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Zidane Bale'in takımdan ayrılacağını açıkladı!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımın yıldız isimlerinden Gareth Bale'in ayrılmasının yakın olacağını belirtti.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:31
Zidane Bale'in takımdan ayrılacağını açıkladı!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası'nda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, Bale'in geleceği ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Zidane, "Bale oynamadı çünkü çok yakında takımdan ayrılacak. Umarım yakım zamanda takımdan ayrılır. Bu herkes için iyi olacak. Onun yeni takımına transferi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Gallerli oyuncu ile hiçbir problemi olmadığını dile getiren Zidane, "Onunla bir sorunum yok ama bazı şeylerin yerine oturması gerekiyor. Bir karar vermeliyim. Değişmek zorundayız. Ayrılık hem teknik adamın hem oyuncunun kararıdır." dedi.

Bayern'in radarında

Arjen Robben ve Frank Ribery ile yolları ayıran Bayern Münih'in Bale ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Alman temsilcisinde forma giyen yıldız futbolcu Thiago Alcantara, Bale transferinin Bayern Münih için nokta atışı olacağını dile getirdi.

Thiago, "Bayern Münih gibi bir takıma üst seviye bir oyuncu gelmesini olumlu karşılıyorum. Garet Bale gelirse kapımız ona açık olacak" dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:31
  1. Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası
  2. Bayern Münih
  3. Bale
  4. Real Madrid
  5. Zidane
  6. Arjen Robben
  7. Frank Ribery

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