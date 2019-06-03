Zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır?
Bayramda yapılan klasik lezzetlerden biri de yaprak sarmasıdır. Her evin olmazsa olmaz sayılabileceği yaprak sarması en lezzetli nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı yaprak sarması tarifi...03 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
Bayramda yapılan klasik lezzetlerden biri de yaprak sarmasıdır. Her evin olmazsa olmaz sayılabileceği yaprak sarması en lezzetli nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı yaprak sarması tarifi...
Malzemeleri:
Taze yaprak
İç harcı için;
2 bardak pirinç
1 bardak bulgur
1 baş soğan
4 diş sarımsak
2 büyük boy patates
2 tatlı biber
1 acı biber
1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası
1 bardağın 3/4 oranında zeytinyağı
Maydonoz, nane, reyhan, tuz, nar ekşisi
1 limon
Yapılışı
Taze yaprakları demet halinde dizin.
Dizilen demetleri ocakta kaynayan suya sıra sıra koyup 2-3 dakika bekletip çıkartın.
Çok aşırı yumuşamamasına dikkat edin.
İç harcı için;
Malzemeleri sırası ile ekleyip karıştırarak yaprakları sarın.
Tencereye tek tek sarmaları yerleştirin.
Tencereyi ocağa verirken 1 limonu daire daire kesip sarmaların üzerine yerleştirip 1 veya 2 bardak
su ekleyip kısık ateşte pişirin.
Tencereye suyu yaptığınız sarma oranında ilave edin.
Afiyet olsun!
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