Zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır?

Bayramda yapılan klasik lezzetlerden biri de yaprak sarmasıdır. Her evin olmazsa olmaz sayılabileceği yaprak sarması en lezzetli nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı yaprak sarması tarifi...

Malzemeleri:



Taze yaprak



İç harcı için;



2 bardak pirinç

1 bardak bulgur

1 baş soğan

4 diş sarımsak

2 büyük boy patates

2 tatlı biber

1 acı biber

1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası

1 bardağın 3/4 oranında zeytinyağı

Maydonoz, nane, reyhan, tuz, nar ekşisi

1 limon



Yapılışı



Taze yaprakları demet halinde dizin.



Dizilen demetleri ocakta kaynayan suya sıra sıra koyup 2-3 dakika bekletip çıkartın.



Çok aşırı yumuşamamasına dikkat edin.



İç harcı için;



Malzemeleri sırası ile ekleyip karıştırarak yaprakları sarın.



Tencereye tek tek sarmaları yerleştirin.



Tencereyi ocağa verirken 1 limonu daire daire kesip sarmaların üzerine yerleştirip 1 veya 2 bardak



su ekleyip kısık ateşte pişirin.



Tencereye suyu yaptığınız sarma oranında ilave edin.



Afiyet olsun!