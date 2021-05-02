Zeytinyağlı patlıcan salatası nasıl yapılır?
Közlenmiş patlıcan salata tarifi | İftar sofrasına leziz ve hafif bir salata tarifi arıyorsanız; közlenmiş patlıcan salatası yapabilirsiniz. Peki, zeytinyağlı patlıcan salatası nasıl yapılır?
Patlıcan salatası tarifi | İftar sofraları için farklı salata tarifleri arıyorsanız; patlıcan salatası tarifini deneyebilirsiniz.
Zeytinyağlı patlıcan salatası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 adet domates
- 1-2 diş sarımsak
- 5 adet patlıcan
- Limon
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Zeytinyağlı patlıcan salatası nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları yıkayıp fırında közleyin.
Közlenen patlıcanları soyup doğrayın.
Ardından soğan, sarımsak ve domatesi de doğrayın.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Salatayı servis ederken tabağı maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.