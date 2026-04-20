Malatya'da korku dolu anlar
Malatya'da bir apartmanda meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangından etkilenenler hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Daireden çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin müdahalesiyle, dairede bulunan 3 kişi tahliye edilip sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi yapılan N.K., M.K. ve P.A., ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
