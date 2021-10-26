Kış sebzesi olan kerevizi zeytinyağıyla pişirebilir ve bu güzel lezzetin tadına varabilirsiniz. İşte zeytinyağlı kereviz tarifi…

Malzemeler

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet büyük boy kereviz

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı un

1 limon

3 su bardağı su

Yapılışı

Kerevizleri, patatesleri, havuçları küçük küçük doğrayın. Soğanı ince uzun kıyın ve az tuz ilave ederek suyu çıkana kadar ovun. Tencereye yağı koyun ve sırasıyla kereviz, patates, havuç ve soğanları koyup kısık ateşte 6 dakika kendi halinde pişirin. Su, limon suyu, şeker, tuz ve unu derin bir kaba güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine dökün ve sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Afiyet olsun