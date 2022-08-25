Zeytinyağlı-Enginar yemeği tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis tarif

Zeytinyağlı Enginar Tarifi, Nasıl Yapılır

Malzemeler:

5 adet enginar

1 su bardağı iç bezelye

1 adet havuç

1 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy soğan

½ su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

4-5 dal dereotu

Tuz

Zeytinyağlı Enginar kolay tarifi

Soyulmamış enginar aldıysanız, enginarları temizleyip limonla iyice ovup, limonlu suyun içinde bekletin. Soyulmuş ve limonlu suyun içinde bekletilmiş enginar aldıysanız, suyun altında iyice yıkayın. Enginarları pişireceğiniz yayvan bir tencereye zeytinyağını koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp ilave edin ve orta ateşte hafifçe sararana kadar kavurun. Kabuklarını soyup küp doğradığınız havucu ve bezelyeleri ilave edip 1 dakika pişirin. Patatesin de kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve ilave edin. Tuzu ve şekeri atıp karıştırın. Enginar çanaklarını da koyup ara ara karıştırarak 1 dakika daha kısık ateşte pişirin. Enginarları çukur kısımları yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve 1 su bardağı sıcak suyu ve limon suyunu dökün. Ocağı iyice kısıp, enginarlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Arada bir yemeğin suyunu kontrol edin. Çok azalmışsa azar azar sıcak su ilave edebilirsiniz.

Enginarlar yumuşayınca tencerenin kapağı kapalı olarak bir süre demlenmeye bırakın. Servis ederken sebzeleri enginar çanaklarının için yerleştirin. Üzerlerine de ince doğranmış dereotunu serpiştirin.

Püf noktası

Enginarları bütün olarak kullanmak yerine doğrayarak da bu yemeği hazırlayabilirsiniz. Böylece pişme süresi kısalacaktır.