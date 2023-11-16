Zeytinyağında fiyatlar coştu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir

Geçen yıl gerek fiyat gerekse rekolte anlamında altın sezonunu yaşayan zeytinyağında bu yıl kıtlık sezonu yaşanıyor. Üretim ve verimin azalması nedeniyle zeytinyağı fiyatı tavan yapacak. Uzmanlar litre fiyatının 600 lirayı bulabileceğini söylüyor.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçtiğimiz günlerde zeytinyağı alım fiyatını açıkladı. Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Böylece fiyat yüzde 264 oranında arttı.

Fiyat daha da artacak

TARİŞ alım fiyatını yüzde 264 artırmasına rağmen gerekirse sezon içinde yeni fiyat düzenlemesi yapabileceği belirtti. Bu açıklama bile perakende fiyatlarının önünüzdeki günlerde artacağını gösteriyor.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız." dedi.

Geçen yıl bu zamanlar 1 litre zeytinyağını raf fiyatı 115 lira civarındaydı. Ancak yaşanan kıtlık nedeniyle fiyatlar şu anda 400 liraya kadar ulaşmış durumda. Uzmanlar fiyatlardaki yükselişin devam edeceğini belirtiyor.

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Fiyat 600 liraya çıkabilir

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semercioğlu, "Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) belirttiği gibi Türkiye'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60-65 civarında ürün azlığı var. Üstelik kalite de önceki yıllara göre çok daha düşük. Hem iyi yağ az, hem de üretim az. Fiyatlar artmaya devam ederse tüketicimizi kaybedeceğiz. Perakende fiyat şu an 400 TL civarında, bu darlık sürerse 500-600 TL seviyelerinde seyir edecek. Bu da biz üreticileri tüketicilerinden koparır. 1,8 kilograma çıkan Türkiye'nin kişi başı zeytinyağı tüketimi önemli ölçüde azalır. Bu da önümüzdeki yıllarda sektör için tehlike arz eder. Yıllarca zeytinyağı üreticisi ürününü değerinin altında sattı. Tek çare hükümetin sübvanse etmesi. Tüketimdeki azalış bu şekilde durur." ifadelerini kullandı.