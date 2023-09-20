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Ekonomi Zeytinyağında Avrupa'yı solladık! Ama bakın nasıl...
Ekonomi

Zeytinyağında Avrupa'yı solladık! Ama bakın nasıl...

Yeniakit Publisher
2023-09-20 10:40:00 - 2023-09-20 10:40:57
Zeytinyağında Avrupa'yı solladık! Ama bakın nasıl...

Türkiye zeytinyağı üretiminde, Avrupa'daki kuraklığın etkisi ve üretimdeki artışla İtalya ve Yunanistan gibi önemli zeytin üreticilerini geride bırakarak 2. sıraya kadar yükseldi.

Türkiye zeytinyağı üretiminde, Avrupa'daki kuraklığın etkisi ve üretimdeki artışla İtalya ve Yunanistan gibi önemli zeytin üreticilerini geride bırakarak 2. sıraya kadar yükseldi.
Dünyanın en fazla zeytinyağı üretiminin yapıldığı Güney Avrupa ülkelerinde yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklığın ürüne verdiği zarar nedeniyle zeytinyağı fiyatları son 3 yılda 4 kat arttı.

Avrupa ülkelerindeki zeytin üretimi krize rağmen Türkiye, son yıllarda üretimini sürekli artırıyor. Dünyanın en büyük üreticisi İspanya zirvedeki yerini korurken Türkiye, İtalya ve Yunanistan gibi önemli zeytin üreticilerini geride bırakarak 2. sıraya kadar yükseldi. Yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'de üretilen zeytinyağına büyük ilgi gösterilirken, iç pazarda fiyatların yükselmemesi için Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'tan 31 Ekim 2023'e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yasakladı.

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, ihracat konusundaki yasağın fiyatların yükselmesini engellemesi beklenirken aksi bir durum ortaya çıktı. Market raflarında en düşük fiyatlı 1 litre zeytinyağının etiketi 270 TL'yi (yaklaşık 9,5 euro) buldu. Avrupa'daki fiyatlardan düşük olması beklenen fiyatlar yüksek üretime rağmen tüketiciyi zorlamaya devam ediyor.

En büyük üretici olan İspanya'da 1 litre zeytinyağı yaklaşık 8,5 eurodan alıcı buluyor. Yunanistan'da ise litre fiyatı 9 euro civarında. Zeytinyağı üretiminde alt sıralarda bulunan Avrupa ülkelerinde fiyatlar şöyle: Hollanda 7,5 euro, Belçika 8 euro, Avusturya 9 euro, İsviçre 7 euro, Portekiz 7 euro, Almanya 9 euro, İngiltere 8 euro, Fransa 8 euro.

TÜKETİMDE TÜRKİYE 20. SIRADA

International Olive Council'ın (Uluslararası Zeytin Konseyi) verilerine göre dünyada kişi başına en çok zeytinyağının tüketildiği ülke 11.4 kg ile İspanya. Türkiye ise listede 20. sırada bulunuyor.
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