Limon ve zeytinyağı iki şifalı besin. Her ikisini karıştırıp cildinize sürerseniz neme doymuş olursunuz. Bu karışımı içtiğiniz zaman ise sindirim sisteminiz düzene girer. Peki zeytinyağına limon katarsanız ne olur? İşte detaylar...

Limon ve zeytinyağı

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için oldukça önemli. Cildin parlaması ve yeniden yapılanması, bu mucizevi karışımdan geçiyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtulmanıza yardımcı olacak. Vücuttan atılan zehirli toksinler, baştan aşağı yenilenmenizi sağlayacak.

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtulacak. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı "Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azlatırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Bu sayede depresyona girme oranınız azalır.Daha güçlü bir hafıza ise kaçınılmaz olacaktır.

Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan limon ve zeytinyağı karışımı, vücudun dolaşım sistemini onarıyor.

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini de çözüyor. Yeme içme düzeninizi dengeleyen bu karışım, ödem atmaya ve şişkinliğe de iyi geliyor.

Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışıma bolca ihtiyacınız var.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir.

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

Yarıya bölünmüş limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağına birkaç damla limon suyu sıkıp, günün herhangi bir saatinde günde sadece 1 kaşık tüketmeniz yeterlidir.