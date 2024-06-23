Zeytinyağı ile 1 haftada 3 Cm saç uzatma tarifi: Yüzde 90 arttı! Rapunzel gibi olmak hayal değil!

1 Hafta hızlı saç uzatma: Bir hafta gibi kısa bir zamanda saçlarınızın 3 cm uzamasını ister misiniz? Aşağıda yazdığımız formülü uygulayarak kısa zamanda saçlarınızı uzatabilirsiniz. Saçların yapısına ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilen formül bazı kişilerin 3 cm uzatırken bazı bayanlarınkini 5 cm uzatıyor.

1 Haftada 3 Cm Saç Uzatma Tarifi

Cam şişe ( 1 tane )

Zeytinyağı ( 4 yemek kaşığı )

Hazırlanışı: Cam şişeye veya cam bir bardağa saç derinize yetecek kadar zeytinyağını ekleyin. Mikrodalgayı açın ve zeytinyağlı bardağı 10 saniye boyunca mikrodalgada bekletin. Dikkat edin fazla kalmamalı.

Çok sıcak olmaması gerekiyor. Ilıyan zeytinyağını saç diplerinden başlayarak saçlarınıza masaj yaparak yedirin.

Zeytinyağını saçınıza uyguladıktan sonra 3 – 4 dakika boyunca başınızı yere doğru eğin ve kanın beyine gelmesini sağlayın.

Saçlarınızı bir bone ile sarıp 2 – 3 saat süresince bekletin, süre sonunda saçlarınızı zeytinyağlı bir sabunla yıkayıp nemlendirici uygulayın.

Haftada 2 kere hızlı saç uzatma tarifini saçlarınıza uyguladığınızda saçlarınız haftada 3’cm civarı uzayacaktır.

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