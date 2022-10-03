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Ekonomi Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!
Ekonomi

Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!

Yapılan manipülasyonlar sonucu fiyatı aşırı yükselen zeytinyağı için güzel haber geldi. Sektör temsilcilerinden Yıldız Kalas zeytinyağı fiyatlarındaki köpüğün erimeye başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:09:00 -
Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!

Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen oynamalar zeytinyağı sektörüne de sıçrayarak fiyatların aşırı oynamasına sebep olmuştu. Aşırı derecede fiyatlanan zeytinyağının son dönemde fiyatlarda rahatlama olduğu hatta fiyatlarda oluşan köpüğün ise erimeye başladığı dile getirildi. Sektör temsilcilerinden zeytinyağı üreticisi Yıldız Kalas yapmış olduğu açıklamada, “Fiyatlanmalardaki köpüğün erimeye başladığını gözlemliyoruz. Aşırı fiyatlanmalar sona erdi. Çok önemli sıra dışı bir olay olmadıkça köpüğün erimeye devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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