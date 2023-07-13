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Ekonomi Zeytinyağı fiyatları tarihi seviyelerde!
Ekonomi

Zeytinyağı fiyatları tarihi seviyelerde!

Yeniakit Publisher
2023-07-13 13:06:00 -
Zeytinyağı fiyatları tarihi seviyelerde!

Zeytinyağının temel bir ürün olduğu ve ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu İspanya'da kuraklık nedeniyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi.

Zeytinyağının temel bir ürün olduğu ve ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu İspanya'da kuraklık nedeniyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi.
Güney Avrupa'da uzun süre devam eden olağandışı kurak hava koşullarının mahsullere zarar vermesinin ardından zeytinyağı fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Avrupa'da fiyatlar ilk olarak eylül ayında kilogram başına 4 euronun üzerine çıkarken, dünyanın en büyük üreticisi İspanya'nın yanı sıra İtalya ve Portekiz'de artan sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle kg başına 7 euronun üzerine çıktı.

Durumu Financial Times’a değerlendiren emtia veri firması Mintec'in bitkisel yağlar analisti Kyle Holland, "Çok kötü bir mahsul aldık, fiyatlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı ve endişeler yaşadığımız sezonun ötesine uzanıyor" dedi.

İspanyol yetkililer, sıcak hava dalgalarının ve su kıtlığının yıkıcı etkilerinin iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini gösterdiğini söylüyor. Ancak önümüzdeki hafta yapılacak seçim, iklim krizi konusunda daha zayıf bir hükümet kurabilir.

Yükselen fiyatlar zeytinyağının temel bir ürün olduğu ve ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu İspanya'da sıcak bir konu haline geldi. Haber kuruluşları, fiyatlar yükselirken tüketicilerin en uygun fiyatlı zeytinyağını nereden satın alabileceklerine dair geniş haberlere yer veriyor.
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