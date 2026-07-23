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Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

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Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi için devreye girdi.

#1
Foto - Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Faslı hücum oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

#2
Foto - Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

Hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, transfer operasyonu kapsamında ilk somut adımı attı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, yıldız futbolcunun kulüp arayışları ve sözleşme süreçleriyle ilgilenen babasıyla bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan temaslarda oyuncunun şartları ve kulübün projesi masaya yatırıldı.

#3
Foto - Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

Transferin resmiyet kazanması ve sürecin ilerlemesi ise tamamen Real Madrid cephesinden gelecek karara kilitlenmiş durumda.

#4
Foto - Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

İspanyol devinin başında bulunan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlaması bekleniyor.

#5
Foto - Galatasaray tüm Türkiye’yi sallayacak transfer için düğmeye bastı! Real Madrid’in yıldızı gümbür gümbür geliyor

Portekizli çalıştırıcının Brahim Diaz'ı takımda tutup tutmayacağı konusunda vereceği nihayi karar, Galatasaray'ın bu transferdeki yol haritasını çizecek.

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