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Yerel Zeytinlik yangını söndürüldü
Yerel

Zeytinlik yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-20 09:01:00 -
Zeytinlik yangını söndürüldü

Hatay, Altınözü'nde çıkan zeytinlik yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı zeytinlik alan yanmaya başladı. Ağaçların yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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