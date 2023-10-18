Zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinliğin sahibi, ağaçlık yerde hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri de incelemede bulundu.
Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.