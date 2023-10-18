  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu tam bir kahpelik! Pislik çukuru müptezeller ortalıkta cirit atıyor! Müptezeli tarihçiden, şaklabanı hocadan, etki ajanı yavşağı akademisyenden ayırmak şart

İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar: Filistinli sivillerin öldürülmesi dehşet verici

Ha bu da o alçaklara kapak olsun! Hilal Kaplan, “Devran elbette dönecek” diyerek rest çekti

İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar

Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail

Dr. Mehmet Öz, yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Resmen İmkansızı söyledi

Bütün Müslümanların uyanışına vesile olsun: Ayasofyada gıyabi cenaze namazı kılındı: Bu resme iyi baksınlar

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Sen ne utanmaz bir karısın be! Filistin’le ilgili o çıkışı herkesi çıldırttı! Saç baş yoldurtacak sözler
Yaşam Zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu
Yaşam

Zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 19:36:00 -
Zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda kadın cesedi bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinliğin sahibi, ağaçlık yerde hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri de incelemede bulundu.
Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23