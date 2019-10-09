Zeytindeki fiyat farkı vatandaşın cebine yansıyor

Mehmet Canıtatlı

Türkiye’de Ayvalık’tan Kilis’e kadar uzanan coğrafyada başlayan zeytin hasadıyla birlikte açıklanan rakamlar üreticiler kadar tüketicileri de ilgilendiriyor. Hafta başında açılan 2019-2020 sezonunun ardından dile getirilen fiyatlara bakılırsa vatandaşlar yeni mahsulleri biraz daha pahalıya tüketecek.

Yarı yarıya fark ediyor

Farklı bölgelerde üreticiden kilogramı 15 liraya satın alınan iyi kalitedeki zeytin, market raflarında 40 liradan satışa sunuluyor. İyi kaliteli zeytinin kilosu Marmarabirlik’te 40 lirayı aşarken, iyi kalite zeytinin bir başka adresi olan Ayvalık pazarında ise 20 lira seviyesinden satılıyor.

Tüketici de düşünülmeli

Konunun uzmanları, üretici kadar tüketicinin de korunması gerektiğine vurgu yaparak, “Ancak üreticiden 15 liraya alınan zeytinin 40 liraya satılmasına karşıyız. Pahalı ürün iyi kalite demek değildir. Üreticiyi desteklemek lazım ama tüketiciyi de küstürmemek gerek” uyarısında bulunuyor.

Son verilere göre meyve veren 152 milyon zeytin ağacından ortalama 200 bin ton zeytinyağı, 450 bin ton da sofralık zeytin elde ediliyor. Bu yıl zeytinyağı rekolte tahmini ise 235-250 bin ton seviyesinde. Sofralık zeytinde ise 450 bin tonluk bir rekolte tahmini yapılıyor.

Hükümetten kilo başına 15 kuruş destek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Sayın Bakanımız kilogram başına 15 kuruş destek verileceğinin sözünü vermişti. Bu sözün gereği olarak kararname Cumhurbaşkanlığına sevk edildi. Kilogram başına 15 kuruşluk destek hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bakan Pekcan’dan destek talebinde bulundular

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ambalajlarda markalı ihraç edilen Türk zeytin ve zeytinyağına Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteğin yüzde 100 arttırılmasını istedi. Er, 1-2 kg’lık ambalajlı zeytin ve zeytinyağına verilen desteklerin, 1-3 kg’lık ambalajlı zeytin ve zeytinyağına verilmesi talebinde bulundu.

Ucuz tüketim için KDV düşürülsün

EZZİB Başkanı Er, iç tüketimi arttırmak için zeytinyağında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuyu da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ilettiklerini ve pozitif yaklaşım mesajı aldıklarını kaydetti.

Türkiye genelindeki zeytin ağacı sayısı toplamda resmi rakamlara göre 178 milyon adet.

2017-2018 sezonunda 405 milyon dolarlık ihracatı yapılan zeytinden rekoltenin düştüğü bu dönemde 305 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi.

Ramsey’in patronu en büyük zeytin üreticisi

Türkiye’nin en büyük zeytincisi işadamı Remzi Gür’ün Aydın Karacasu’da 5.5 milyon metrekare arazisi üzerinde 260 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Gür’ün üzerine titrediği bu alandaki yatırımının neticesinde 350 bin ağaçtan zeytin ve zeytinyağı elde etme hedefi var. Geçen yıl 40 ton civarında zeytinyağı elde eden işadamının Vievi ve Gökkale markalı zeytinyağları piyasada yer almaya başladı.