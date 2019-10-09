0553 313 94 23

Zeytindeki fiyat farkı vatandaşın cebine yansıyor

Sofralık zeytinde ve zeytinyağında rekolte düşüklüğü, market raflarında yer bulan iyi kalite zeytinin kilogram fiyatına da yansıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen sofralık zeytin türüne göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Aşırı fiyat artışının gözlendiği marketlerde üreticiden 15 TL’ye alınan bir kilo iyi kalite zeytinin fiyatı 40 liraya kadar çıkıyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:37
Zeytindeki fiyat farkı vatandaşın cebine yansıyor

 Mehmet Canıtatlı 

Türkiye’de Ayvalık’tan Kilis’e kadar uzanan coğrafyada başlayan zeytin hasadıyla birlikte açıklanan rakamlar üreticiler kadar tüketicileri de ilgilendiriyor. Hafta başında açılan 2019-2020 sezonunun ardından dile getirilen fiyatlara bakılırsa vatandaşlar yeni mahsulleri biraz daha pahalıya tüketecek.

Yarı yarıya fark ediyor

Farklı bölgelerde üreticiden kilogramı 15 liraya satın alınan iyi kalitedeki zeytin, market raflarında 40 liradan satışa sunuluyor. İyi kaliteli zeytinin kilosu Marmarabirlik’te 40 lirayı aşarken, iyi kalite zeytinin bir başka adresi olan Ayvalık pazarında ise 20 lira seviyesinden satılıyor.  

Tüketici de düşünülmeli

Konunun uzmanları, üretici kadar tüketicinin de korunması gerektiğine vurgu yaparak, “Ancak üreticiden 15 liraya alınan zeytinin 40 liraya satılmasına karşıyız. Pahalı ürün iyi kalite demek değildir. Üreticiyi desteklemek lazım ama tüketiciyi de küstürmemek gerek” uyarısında bulunuyor.

Son verilere göre meyve veren 152 milyon zeytin ağacından ortalama 200 bin ton zeytinyağı, 450 bin ton da sofralık zeytin elde ediliyor. Bu yıl zeytinyağı rekolte tahmini ise 235-250 bin ton seviyesinde. Sofralık zeytinde ise 450 bin tonluk bir rekolte tahmini yapılıyor.

Hükümetten kilo başına 15 kuruş destek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Sayın Bakanımız kilogram başına 15 kuruş destek verileceğinin sözünü vermişti. Bu sözün gereği olarak kararname Cumhurbaşkanlığına sevk edildi. Kilogram başına 15 kuruşluk destek hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bakan Pekcan’dan destek talebinde bulundular

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ambalajlarda markalı ihraç edilen Türk zeytin ve zeytinyağına Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteğin yüzde 100 arttırılmasını istedi. Er, 1-2 kg’lık ambalajlı zeytin ve zeytinyağına verilen desteklerin, 1-3 kg’lık ambalajlı zeytin ve zeytinyağına verilmesi talebinde bulundu.

Ucuz tüketim için KDV düşürülsün

EZZİB Başkanı Er, iç tüketimi arttırmak için zeytinyağında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuyu da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ilettiklerini ve pozitif yaklaşım mesajı aldıklarını kaydetti.

Türkiye genelindeki zeytin ağacı sayısı toplamda resmi rakamlara göre 178 milyon adet.

2017-2018 sezonunda 405 milyon dolarlık ihracatı yapılan zeytinden rekoltenin düştüğü bu dönemde 305 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi.

Ramsey’in patronu en büyük zeytin üreticisi

Türkiye’nin en büyük zeytincisi işadamı Remzi Gür’ün Aydın Karacasu’da 5.5 milyon metrekare arazisi üzerinde 260 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Gür’ün üzerine titrediği bu alandaki yatırımının neticesinde 350 bin ağaçtan zeytin ve zeytinyağı elde etme hedefi var. Geçen yıl 40 ton civarında zeytinyağı elde eden işadamının Vievi ve Gökkale markalı zeytinyağları piyasada yer almaya başladı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:37
  1. Kilis
  2. Aydın
  3. zeytin hasadı
  4. Marmarabirlik
  5. Ayvalık pazarı
  6. zeytinyağı
  7. sofralık zeytin
  8. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç
  9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  10. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er
  11. Ticaret Bakanlığı
  12. zeytin ağacı
  13. Remzi Gür
  14. Vievi
  15. Gökkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çoçuk Esirgeme Kurumu başvuru Çocuk Esirgeme Kurumu bebek alımı
    1. Çoçuk Esirgeme Kurumu başvuru Çocuk..
    2. Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 5..
    3. ABD'den askeri harekat iddiası!
    4. TÜRSAB’dan Bakan Ersoy’a ağır eleştiri
    5. Suikast yapacaklardı! 22 terörist..
    6. Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara..
    7. Ticarette yeni dönem
    8. ABD'de "Trump'ın azledilmesi" krizi..
    9. Emeklileri rahatlatacak maaş modeli
    10. Bolu'da oyuncak köpeğin içinden..
    11. Zeytindeki fiyat farkı vatandaşın..
    12. Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi...
    13. Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..
    14. Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve..
    15. Vodafone’lular tek tıkla..
    16. MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı!..
    17. Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı
    18. Devlet korumasında yetişen gençlerin..
    19. Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk..
    20. Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
    21. YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti..
    22. Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ..
    23. Ünlülerden operasyona destek..
    24. Operasyon öncesi Rusya'dan Esed ve..
    25. Van'da tehdit ve yaralama suçundan..
    26. Bakan müjdeyi verdi! Büyük destek..
    27. Ağır silahlarla yola çıktılar!..
    28. Moses Chelsea'ye dönüyor
    29. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı..
    30. Abdullah Avcı: Bu sıradan bir 3 puan..
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"