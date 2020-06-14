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Aktüel

Zeytinburnu’ndaki patlamada dehşete düşüren görüntü: Alevler içinde koştu

Zeytinburnu’nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından dehşete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:11:07 -
Zeytinburnu’ndaki patlamada dehşete düşüren görüntü: Alevler içinde koştu

Zeytinburnu’nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından dehşete düşüren bir görüntü ortaya çıktı. Patlamada yaralanan yabancı uyruklu çalışanın alevler içinde koştuğu anlar kameralara yansıdı.



Olay, saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 44/1. Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kullanılan sanayi tipi tüpte gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamanın etkisiyle iki katlı binanın alt katındaki lokantada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama sonrası iş yerinde çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, yaralanan yabancı uyruklu çalışanın patlamanın hemen ardından alevler içinde kendini lokantanın dışına attığı görüldü. Çalışanın yanarak koştuğu anlar kameralara yansıdı.

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