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Gündem Zeytinburnu'nda yıkılan bina nerede? Zeytinburnu yıkılan bina hangi sokakta?
Gündem

Zeytinburnu'nda yıkılan bina nerede? Zeytinburnu yıkılan bina hangi sokakta?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina çöktü. Vatandaşlar olayda yaralananların olup olmadığını merak ediyor. Peki, yıkılan bina nerede? Zeytinburnu'nda yıkılan bina hangi sokakta?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:57:00 - 2021-05-06 11:18:16
Zeytinburnu'nda yıkılan bina nerede? Zeytinburnu yıkılan bina hangi sokakta?

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina yıkıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Enkaz altında biri olup olmadığı araştırılıyor. Yaralı ve can kaybı olup olmadığı henüz tespit edilmedi. Binanın Sümer Mahallesi'nde olduğu ve bugün tam kapanma olmasaydı söz konusuda perşembe pazarının kurulacağı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre; sahur saatinde binadan sesler yükseldi ve o saatten sonra bina boşaltıldı.

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