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Zeytinburnu’nda tramvay raydan çıktı

Zeytinburnu’nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:26
Zeytinburnu’nda tramvay raydan çıktı

Zeytinburnu’nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor.


Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu’nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.


Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:26
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