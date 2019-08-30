Zeytinburnu’nda tramvay raydan çıktı Zeytinburnu’nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Zeytinburnu’nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu’nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

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