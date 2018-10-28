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Zeytinburnu'nda sokakta yürürken kamyonun altında kaldı

Zeytinburnu'nda sokakta yürüyen bir kadın, halk pazarına balık taşıyan bir kamyonetin altında kaldı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:03
Zeytinburnu'nda sokakta yürürken kamyonun altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, mahallede kurulan pazara balık taşıyan kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, sokakta geriye doğru hareket ederken  bir kadına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan  kadın, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kamyonetin sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DURUMU AĞIR

Mahallede oturan bir görgü tanığı, "Kamyonetin çarptığını görmedim: Ben geldiğimde kadın kamyonetin altındaydı. Polis geldi, halkla beraber aracın altından kadını çıkardılar, ambulansla hastaneye götürdüler, durumu ağırdı" dedi.

Hastaneye kaldırılan kadın'ın üzerinden kimlik çıkmadığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:03
  1. istanbul
  2. zeytinburnu
  3. kamyon
  4. kaza
  5. yaralı

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