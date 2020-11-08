Zeytinburnu'nda polise mukavemette bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, maske takmadığı için kimlik tespiti yapılmak istendiği sırada polise mukavemette bulunan şüpheli ile gözaltına alınmasını engellemek isteyen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Zeytinburnu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince, dün Topkapı Deprem Parkı'nda devriye hizmetleri verildiği sırada maske takmayan bir kişiye kimlik tespiti yapılmak istendiği belirtildi.

Kimlik bilgileri sonradan belirlenen K.Y'nin, kimliğini ibraz etmemek için görevlilere mukavemet gösterdiği ve sağ elini sürekli arkasına götürerek şüpheli hareketler sergilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli K.Y ve gözaltına alınmasını engellemek için müdahale eden Z.D. hakkında görevli memura mukavemet ve görevi engellemek suçlarından adli işlem başlatılmıştır. K.Y. hakkında ayrıca 1593 sayılı yasa hükümleri uyarınca idari işlem yapılmıştır. Bu olayla ilgili olarak Z.D. ya da başka kişiler tarafından 155 Polis İmdat hattına herhangi bir ihbarda bulunulmamıştır.

Ayrıca, görevli ekiplerimizce mevzuatta belirtilen usullere göre gözaltı işlemi yapılmış olmasına rağmen, kamuoyunda polisimize yönelik yanlı ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla sosyal medya paylaşımında bulunan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."