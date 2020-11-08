  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zeytinburnu'nda polise mukavemette bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Aktüel

Zeytinburnu'nda polise mukavemette bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:30:46 -
Zeytinburnu'nda polise mukavemette bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, maske takmadığı için kimlik tespiti yapılmak istendiği sırada polise mukavemette bulunan şüpheli ile gözaltına alınmasını engellemek isteyen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Zeytinburnu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince, dün Topkapı Deprem Parkı'nda devriye hizmetleri verildiği sırada maske takmayan bir kişiye kimlik tespiti yapılmak istendiği belirtildi.

Kimlik bilgileri sonradan belirlenen K.Y'nin, kimliğini ibraz etmemek için görevlilere mukavemet gösterdiği ve sağ elini sürekli arkasına götürerek şüpheli hareketler sergilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli K.Y ve gözaltına alınmasını engellemek için müdahale eden Z.D. hakkında görevli memura mukavemet ve görevi engellemek suçlarından adli işlem başlatılmıştır. K.Y. hakkında ayrıca 1593 sayılı yasa hükümleri uyarınca idari işlem yapılmıştır. Bu olayla ilgili olarak Z.D. ya da başka kişiler tarafından 155 Polis İmdat hattına herhangi bir ihbarda bulunulmamıştır.

Ayrıca, görevli ekiplerimizce mevzuatta belirtilen usullere göre gözaltı işlemi yapılmış olmasına rağmen, kamuoyunda polisimize yönelik yanlı ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla sosyal medya paylaşımında bulunan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük b..
Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı
Dünya

Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı

Fransa'da kilise önünde papazı vuran saldırganın, karısının papaz Nikolaos Kakavelakis'le yasadığı ilişkiden dolayı saldırı gerçekleştirdiği..
Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!
Dünya

Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirileri..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay