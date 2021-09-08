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Gündem Zeytinburnu'nda feci kaza! Geriye bu görüntüler kaldı
Gündem

Zeytinburnu'nda feci kaza! Geriye bu görüntüler kaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 04:49:00 -
Zeytinburnu'nda feci kaza! Geriye bu görüntüler kaldı

Alınan bilgiye göre, D-100 Kara Yolu Edirne istikametine giden, 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Cevizlibağ mevkisinde kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı.

Motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez yola savruldu. Kazada Akıl'ın kafası koparken Dönmez de ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaklaşık 500 metre savrulan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, motosikletin sürücüsünü belirlemek için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Zeytinburnunda kaza yapan motosikletteki 2 kişi öldü
Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, cesetlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, görgü tanıkları, motosikletin sürücüsünün "makas attıktan" sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını ifade etti.

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