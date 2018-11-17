THY- Euroleague
0553 313 94 23

Zeytinburnu’nda 1 milyon lirayı bırakıp silahları alıp kaçtılar

Zeytinburnu’nda bir market zincirine ait para nakil aracının güvenlik görevlisini bıçaklayarak silahlarını alan şüpheliler yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:31
Zeytinburnu’nda 1 milyon lirayı bırakıp silahları alıp kaçtılar

Olay geçtiğimiz hafta pazar günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir market zincirlerine ait para nakil aracını durduran 4 şahıs güvenlik görevlisini darp etmeye başladı. Sopayla saldırdıkları güvenlik görevlisini araçtan indiren şahıslar daha sonra görevliyi bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren şahıslar, görevlinin belinde bulunan tabancayı ve araç içerisindeki ‘MP5’ türü makineli otomatik silahı alarak kaçtı. Olay yerinden uzaklaşan şahıslar önce motosiklete, ardından da kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kayıplara karıştı. 

NAKİL ARACINDA BULUNAN 1 MİLYON LİRAYI BIRAKIP SİLAHLARI ALIP KAÇTILAR 
Market zincirine ait para nakil aracında yaklaşık 1 milyon lira olmasına rağmen şahısların silahları alıp kaçmaları dikkat çekti. Nakil aracının 85 mağazadan para toplayarak yoluna devam ettiği sırada olayın yaşandığı, şahısların para yerine silahları alıp kaçtıkları ortaya çıktı. 

EVLERİNDE UZUN NAMLULU OTOMATİK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ 
Gasp edilen güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan incelemelerde şahısların kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziki takibin sonucunda şüphelilerin adreslerine ulaşıldı. Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda bulunan 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ‘AK-47’ türü uzun namlulu otomatik silah, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıka tabanca, 1 adet sis bombasının yanı sıra güvenlik görevlisinden gasp edilen makineli ‘MP5’ otomatik silah ve 1 adet tabanca ele geçirildi. 
Şahısların güvenlik görevlisini darp ederek bıçaklamaları ve ardından kaçmaları güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Gözaltına alınan Özkan Ç, Elvin İ, Timur T, Emrah P, Ufuk M, Muharrem Y. ve ‘Çeçen’ lakaplı Nazmi A. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:31
  1. Zeytinburnu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı
    1. Emekli öğretmenin 258 bin lirasını..
    2. ABD'li katil asker suçlu bulundu
    3. Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı..
    4. Ertuğrul'u bekleyen büyük tuzak ne?
    5. Müftü uyardı, temel atma töreninde..
    6. Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100..
    7. İnce fanatiği yazar dönüş yaptı:..
    8. Rengi, yapısı ile bir sürü illetin..
    9. Erdoğan Millet Bahçesi açarken, o park..
    10. BBP belediye başkan aday başvuruları..
    11. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    12. Millet Bahçeleri açıldı! Başkan..
    13. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    14. Fatih hocaya büyük jest! Konya..
    15. Ankara'da taksi şoförü, aracında ölü..
    16. Paraben zehirdir
    17. Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en..
    19. Galatasaray'dan 1. Ordu komutanına..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’