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Aktüel

Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:11:31 -
Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA açıldı

İSTANBUL (AA) - Gurme market ağını genişletmeye devam eden CarrefourSA, İstanbul’daki Zeytinburnu Büyükyalı Gurme mağazasını müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA gurme mağaza ağını geliştirmeye devam ediyor.

Toplam 724 metrekare alana sahip olan Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA, 20 kişilik personeliyle müşterilerine hizmet veriyor.

Balık, kasap, şarküteri, meyve – sebze, mahzen, unlu mamuller ve meyve suları reyonların yanı sıra Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA, vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere de yönelik reyonlarıyla öne çıkıyor.

Alo Sipariş hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunan Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA’da balık ve kasap reyonundan alınan ürünler pişirtilebiliyor.

- Gurme CarrefourSA’lar vazgeçilemeyecek bir alışveriş deneyimi sunuyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, CarrefourSA’nın Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor.

Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye’de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor.

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