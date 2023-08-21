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Ekonomi Zeytinburnu Belediyesi'nden üniversite sınavında başarılı olan gençlere 5 bin TL başarı ödülü
Ekonomi

Zeytinburnu Belediyesi'nden üniversite sınavında başarılı olan gençlere 5 bin TL başarı ödülü

Yeniakit Publisher
2023-08-21 12:04:00 -
Zeytinburnu Belediyesi'nden üniversite sınavında başarılı olan gençlere 5 bin TL başarı ödülü

Zeytinburnu Belediyesi, 2023 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 5 bin TL nakit ‘Başarı Ödülü’ verecek.

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy üniversite heyecanı yaşayan gençlere bir müjde verdi. Arısoy, “İlçemizde yaptığımız birçok çalışmada odak noktamız gençlerimizdir. Zeytinburnu’nda yaşayan 4 yıllık devlet üniversitesi veya tam burslu özel bir üniversiteye yerleşen öğrencilerimize 5 Bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Başarı sizden ödül bizden değerli kardeşlerim. Güle güle harcamanızı diliyorum.” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre nakit 5 bin TL’lik başarı ödülünü kazanabilmek için gerekli şartlar ise şöyle:

T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 2000 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşmek. Ayrıca Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin ‘Zeytinburnu Belediyesi Başarı Bursu’ndan yararlanamayacak.

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Yorumlar

Mesut SARP

İzmir Menemen belediyesinden bi habere göre, Bayoğlu, 2014'te İzmir Limanı’nda ihalelerde usulsüzlük soruşturmasıyla yapılan İmbat operasyonunda tutuklanmıştı. Bayoğlu, savunmasında operasyonun siyasi olduğunu, kendisinin nikâh şahitliğini eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığını belirtmişti. Bayoğlu, 4 ay sonra tahliye edilmişti. Bayoğlu, 2011'den bu yana 165 milyon 805 bin lira değerinde 63 ihaleye imza attı. Bayoğlu, son 10 yılda çoğunluğu İzmir’de yapılacak işler olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı’ndan 15 ihale aldı.
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