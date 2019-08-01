Son zamanlarda popülerliği artan zeytin yaprağı ve zeytin yaprağı çayının birçok faydası bulunuyor. Diyetisyen Büşra Totan, zeytin yaprağının faydaları hakkında önemli bilgiler verdi. Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?

Zeytin yaprakları fonksiyonel değere sahip olan biyoaktif bileşenlerin doğal bir kaynağıdır. Zeytin yaprağına olan ilgi, özellikle içerdiği oleuropein bileşeninden kaynaklanmaktadır. Oleuropein zeytin yaprağında bol miktarda, sofralık zeytinde ve zeytinyağında ise az miktarda bulunur. Buna rağmen zeytinin, zeytinyağının acı tadı ve buruk aromasından sorumludur.

Akdeniz diyetinde yer alan zeytinyağı ve zeytin yaprağı içerdiği bulunan fenol bileşenlerinin etkisiyle bu bölgede kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı oldukça azdır. Modern tıpta tedavi amaçlı olarak kullanılan zeytin yapraklarının, antihipoglisemik, antihipertansif, antiinflamatuvar, antimikrobiyal, antiaterojenik özelliklere sahip oldukları ve bu durumun potansiyel biyoaktif fenol bileşenlerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Antioksidan: Oleuropein, flavon, flavanol, fenolik bileşikler içeren zeytin yaprağı ekstratı; siyah üzümden daha fazla biyoaktif bileşen içerir. Bu bileşenler sayesinde de antioksidan etki gösterir. Kansere karşı koruyucudur. İçeriği tüm bitkisel bileşenler sinerjik etki yaparak vücudu toksinlere karşı korur. Zeytin yaprakları ile hazırlanan çay, hidrojen peroksit dediğimiz DNA’ya zarar veren bileşeni yok eder. Diyabetik tavşanlar ile yapılan çalışmalarda, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağladığı bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise; antioksidan aktiviteyi %22 artırdığı görülmüştür. Antiaterojenik: İçerdiği oleuropein, kalp sağlığını korumada etkilidir. Tansiyonu düşürür ve vücuttan ödemi uzaklaştırır. Erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda, kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca zeytin yaprağından elde edilen ekstraktın kalp damarlarındaki kanın akışını arttırdığı, kanın pıhtılaşmasını düzenlediği, kan dolaşımını rahatlattığı; bundan dolayı kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önleyici etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde etkin olduğu hayvanlarda yapılan bazı çalışmalar ile gösterilmiştir. Antidiyabetik: Diyabet tedavisinde, zeytin yaprağı yıllardır geleneksel bir tedavi şekli olarak kullanılmıştır. Zeytin yaprağı ekstratı; kan şekerinin hızla yükselmesini engellemekte, tokluk kan şekerini düşürmektedir. Antidiyabetik bitkisel çaylarda da zeytin yaprağı kullanılmaktadır.

Ne kadar tüketilmeli?

Tüketim için önerilen belli bir doz yoktur. Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uyguladıktan sonra zeytin yaprağı çayı, bitki çayları arasında bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak zeytin yaprağı ekstraktı bilinçsizce kullanılmamalıdır.