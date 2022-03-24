Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini kökten çözen tarif

Zeytin yaprağı nedir, ne işe yarar?

Zeytin yaprağı, barış ve bereketin simgesi olan zeytin ağacının yapraklarıdır. Binlerce yıldır Akdeniz'de zeytin ağacının yaprağından (olea europea) yapılan çaydan keyif alınmaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı olur. Anti- bakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizler. Mantar oluşumunun önüne geçer. Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Tatlı krizleri

Tatlı karbonhidrat ve yağ oranı yüksek besin öğelerinden oluşur. Günlük ihtiyaçtan fazla tüketildiğinde obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklara yol açabilir ve zamanla hayatınızın konforu etkilenir, performansınız düşer.

Dr. Fevzi Özgönül’ün öyle bir tarifi var ki tüm tatlı krizini kökten çözecek cinsten. Bu tarifi uygulayarak tatlı isteğinizi 5-6 günde gözle görülür bir şekilde azaltacaksınız.

Vücudumuzun enerji kaynağı kandaki şekerdir. Kan şekeri yalnızca karbonhidratlardan yani ekmek, şeker, çikolata gibi tatlı besinlerden veya unlu yiyeceklerden oluşmaz. Tüm yiyeceklerin içinde bulunur.

Bu nedenle yani yemek yedikten sonra ölçülen kan şekeri yükselir. Kan şekerini yükseltmek için sadece alışılagelmiş karbonhidratları almak gerekmez. Hatta aç kaldığımızda sindirim sistemimiz bazı yağları bile enerjiye dönüştürür.

Bu durumda da yediklerimize dikkat ederek kaliteli bir beslenmeyle sindirim sistemimizi güçlendirmek bizim elimizde. Aynı zamanda bağırsaktaki yardımcı bakterileri (probiyotikler) zararlı bakterilere dönüştürmekten kaçınmak için tatlı ve hamur işlerini olabildiğince az tüketmeliyiz. Ama tatlı isteğimi durduramıyorum diyorsanız işte bu tarif sizi bütün bunlardan kurtaracak!

Zeytin yaprağı ile tatlı krizine son

Zeytin yaprağı birçok şekilde tüketilebilir, ama bizim işimize yarayacak olan şey zeytin yaprağının öğütülmüş hali…

Ayrıca zeytin yaprağının bakteri ve mantarlara karşı öldürücü etkisi var. Bu özelliği ile yararlı probiyotikleri korur ve onların bağırsağa yerleşmesini sağlar. Bu mucizevi formülü yaz aylarındayken 18.00-19.00 saatlerinde, soğuk kış günlerinde ise 16.00-17.00 sularında ikindi kahvaltısıyla tüketmeniz öneriliyor.

Yapılışı

Aktarlardan öğütülüp toz haline getirilmiş zeytin yaprağı edinin veya kendiniz zeytin yaprağını kurutup toz haine getirin.

Malzemeler

*1 kase yoğurt

*1 avuç içi kadar çiğ badem ceviz yada fındık içi ( dilerseniz bir tanesi yada hepsi toplam 1 avuç içi kadar ) ( rendeleyerek de kullanabilirsiniz )

*1 çubuk tarçın

*½ çay kaşığı öğütülmüş zeytin yaprağı

Nasıl yapılır?

Bunu 5-6 gün sürdürün. Uyguladıktan sonra açlık hissinde azalma ve tatlı yiyeceklere karşı bir isteksizlik hissetmeye başlayacaksınız. 21 gün uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.*Herhangi bir rahatsızlığı olanların doktorlarına danışmadan bu yönteme başvurmamalarını öneririz.

Diğer tatlı krizine son veren tarif tavsiyemiz ise;

Tatlı krizini bastıracak yoğurt bar

250 gram yoğurt

5 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı kırmızı meyve- Böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri kıyılmış ve tuzsuz olmalı



Yapılışı:

Yoğurt ve balı karıştırın. Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve antep fıstıklarını serpin. Karışımı 5 saat derin dondurucuda bekletin. Yeterince donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesip, bekletmeden tüketin.

Tatlı aşkına müsli

500 gram yulaf

1 çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı bal

1 çay bardağı kıyılmış çiğ badem

1 su bardağı küçük küçük doğranmış kuru meyve



Yapılışı:

Pekmez ve balı karıştırıp kısık ateşte beş dakika kaynatın. Yulaf, badem ve kuru meyve karışımını başka bir kapta harmanlayın ve üzerine pekmezli karışımı ekleyip karıştırın. Yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine bu malzemeyi yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 15-20 dakika pişirin. Oda ısısında soğuttuğunuz karışımı elinizle ufak parçalar halinde ufalayın, ağzı kapalı cam bir kavanozda saklayın. Sonrasında ister sütle, ister yoğurtla tüketin.

Zeytin yaprağı faydaları