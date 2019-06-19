Zeytin sineğine karşı mücadele

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Zeytin sineği Türkiye’nin zeytin yetiştiriciliği yapılan hemen, hemen bütün bölgelerinde görülen ve zeytinin ana zararlısı olan bir böcek olduğunu söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Zeytin sineğinin zeytin tanesine zarar verdiğini ifade ederek, “Larvası meyve etinde galeriler açarak beslenir ve özellikle salamuralık çeşitlerin salamuralık özelliklerini azaltarak ve yağlık çeşitlerde ise asit oranının yükselmesine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açan bir zararlıdır.İlimizde geçen yıl sofralık ve yağlık çeşitlerde ekonomik kayıplara neden olan bu zararlı ile mücadele de Kültürel önlem, Biyoteknik Mücadele (Kitlesel Tuzaklama) veya Kimyasal mücadele yapmak gerekmektedir” dedi.

Zeytin sineği yaşayışı ve zarar verme şekli

İl Müdürü Kadıoğlu, zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 cm derinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçirdiğini anlatarak, "Erginler, toprak sıcaklığının 10 santigrat dereceyi bulmasından itibaren, ender olarak nisan başlarında, genel olarak hazirandan itibaren topraktan çıkmaya başlarlar. Meyvelerin yumurta konulmaya elverişli hale gelmeye başladığı haziran sonlarında çiftleşen dişiler, öncelikle iri, parlak ve yağlanmaya başlamış zeytin meyvelerine yumurtasını, yumurta koyma borusu ile açmış olduğu v şeklindeki yarığa bırakır. Bir dişi, bir zeytin meyvesine ancak tek bir yumurta bırakabilir. Yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde bir zeytin meyvesine farklı dişiler 7-9 adet yumurta bırakılabilir. Yumurta konan yer bir gün sonra koyu kahverengine dönüşür, buna "vuruk" denir. Bir dişi 200-250 yumurta koyabilir. Yumurtadan çıkan larva meyve etinde galeriler açarak beslenir. Üç larva dönemini tamamlayarak olgun larva haline gelir. Olgun larva meyvenin yüzeyine gelir, meyve zarını kemirerek inceltir, 2-3 mm geri çekilerek pupa olur ve daha sonra buradan ergin çıkar. Son döl larvaları, toprakta pupa olurlar. Zeytin sineği meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına, kısmen de yağda asitliğin yükselmesine neden olur. Özellikle sofralık zeytinlerde, zararı daha büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu,.

Zeytin Sineği Mücadelesi

Kadıoğlu,Kış aylarında toprağın sürülmesi gerektiğini ifade ederek,"Ayrıca zarar periyotu boyunca 3-4 günde bir, kurtlu zeytinlerin toplanarak zeytinlikten uzaklaştırılması gerekmektedir. Zeytin sineğinin sonbahardaki yoğun zararını önlemek için erken hasat yapılmalıdır. Biyoteknik Mücadele,Kitlesel tuzaklama metodu ile yapılan mücadele de Zeytin sineğine karşı başarılı sonuçlar alınmıştır. Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir” diye konuştu.