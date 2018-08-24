Zeytin havuzunda korkunç ölüm!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dengesini kaybedip zeytin havuzuna düşen kadın hayatını kaybetti.24 Ağustos 2018 Cuma 17:42
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde Yaşar Çelik (70), kurban etlerini doğrarken dengesini kaybedip elinde bulunan kavanozla 3 metre derinliğindeki boş zeytin havuzuna düştü. Vücudunun çeşitli yerlerine cam parçaları saplanan ve yakınları tarafından zeytin havuzundan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edilen Çelik, kurtarılamadı.
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