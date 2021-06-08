Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde patlama!

Zeytin Dalı Harekatı bölgesi Afrin'de bombalı saldırının meydana geldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi’nde bir aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, hedef alınan aracın muhalif güçlerden bir isme ait olduğu ifade edildi.

18 Mart 2018'de Türkiye ve desteklenen muhaliflerin operasyonu sonucu YPG'den geri alınan Afrin kentinde o tarihten bu yana sık sık bombalı saldırılar meydana geliyor.