Zeytin Dalı destanının üzerinden 5 yıl geçti! TSK teröristleri paramparça etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Zeytin Dalı Harekatı” adı verilen operasyona, 20 Ocak 2018 saat 17.00'de başladı.

Amaç, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, güneyde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutların güvenliğini sağlamak ve bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktı.

Harekat, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verilen 72 kahramanın anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuyla başladı.

Asker de bölgeye; doğu, kuzey ve batı yönlerinden kara harekatıyla girdi.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Kahraman Mehmetçik, bir üst aklın ürünü olan ve betondan inşa edilen terör inlerine teker teker girdi, teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları tünellere gömdü.

Operasyonda tek bir sivile dahi zarar gelmedi. Vurulacak hedefler adeta kuyumcu titizliği ile tespit edilerek imha edildi.

Afrin, diğer ülkelerin yerle bir ettiği Rakka, Halep, Musul ve Doğu Guta gibi olmadı. TSK’nın hassasiyeti sayesinde kentin altyapısı, mimarisi, tarihi ve dini yapıları zarar görmedi.

Harekat kapsamında 7 bin 314 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin kilometrelik alan da güvenli hale getirildi.

Tamamen uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı şekilde gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı, 57 gün sonra planlandığı gibi başarıyla sonuçlandı. Teröristlerin bölgeden temizlenmesinin ardından kapsamlı mayın ve EYP temizliği yapıldı. Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetleri ise devam ediyor.

Ve Zeytin Dalı Harekatı’nın bugün 5’inci yıl dönümü…

Başarılı geçen operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, kahraman personellerini andı.

Açıklamada, “Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde; harekâtı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini selamlıyoruz. Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.” denildi.