Zeytin çekirdeğinin inanılmaz faydası! Canan Karatay öneriyor: Sakın çöpe atmayın! Daha güçlü, kuvvetli...

Sabah kahvaltılarının önemli bileşenlerinden biri olan zeytin, yeşil ve siyah haliyle sofraları süslemeyi sürdürüyor. Kırma, sele, çizik gibi çeşitli versiyonları bulunan zeytin düzenli ve dengeli tüketildiğinde vücut için mucizeler sunan yiyecekler arasında yer alıyor. Alışılmışın dışında tavsiyeler vermesiyle herkesin tanıdığı uzmanlardan biri haline dönüşmüş olan İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay’dan bu kez zeytin çekirdeği tüketimine ilişkin bir öneri gelmiş bulunuyor.

Sadece kendisiyle değil aynı zamanda yağı ve yaprağıyla da oldukça faydalı olan zeytinin çekirdeğinin de faydalı olduğuna dair bilim dünyasında pek çok araştırma yapılmış bulunuyor. Canan Karatay’ın da önerileri arasında yer alan zeytin çekirdeğini çöpe atmayı önermeyen uzman isimler, bunun yerine doğru tüketimle zeytin çekirdeğinin faydalarından yararlanmayı tavsiye ediyor. Peki zeytin çekirdeğinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte zeytin çekirdeğinin faydaları…

Zeytin çekirdeği farklı şekillerde tüketilebiliyor

Mide yanması başta olmak üzere uzmanlara göre tüm bağırsak problemlerini önleme konusunda oldukça etkili olan zeytin çekirdeği, tıpkı badem ve fıstık tüketir gibi tüketilebiliyor. Ancak çiğ olarak tüketimi nefes borusunu riske atacağı için pek çok uzman zeytin çekirdeğinden farklı bir şekilde yararlanmayı öneriyor. Özellikle Bonapeti yazarları zeytin çekirdeğini ezilmiş bir şekilde tüketmeyi tavsiye ediyor. Günde üç adet iyice ezilmiş şekilde tüketilmesi önerilen zeytin çekirdeği, suya atılıp demlenerek, çekirdeklerin faydasını suya salmasıyla da tüketilebiliyor.

Zeytin çekirdeğini her gün tüketmek gerekiyor!

Faydaları mide yanması ile sınırlı kalmayan zeytin çekirdeği hakkında yapılan araştırmalar, zeytin çekirdeğinin özellikle midenin iç kısmına iyi geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda prostat gibi erkeklerin büyük problemlerinden birinin tedavisine yardımcı olan zeytin çekirdeği antioksidan açısından zengin olduğu için de vücut direncini artırarak, kanser ve kalp sağlığını riske atan pek çok hastalığın önlenmesinde vücuda yardımcı oluyor. Uzmanlar, zeytin çekirdeğinin her gün düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesini öneriyor.

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