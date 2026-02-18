  • İSTANBUL
Zeytin Çayı Taştı, Mahsur Kalan Kişi Kepçeyle Alındı
Aktüel

Zeytin Çayı Taştı, Mahsur Kalan Kişi Kepçeyle Alındı

Yeniakit Publisher

Zeytin Çayı Taştı, Mahsur Kalan Kişi Kepçeyle Alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Zeytin Çayı’nın su seviyesi yükseldi.

Kahramanmaraş ’ın Onikişubat ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Zeytin Çayı’nın su seviyesi yükseldi. Debinin artması nedeniyle karşı kıyıda kalan bir kişi, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı.

Kentte gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur sonrası Zeytin Çayı taştı. Suyun kısa sürede yükselmesi üzerine dere kenarında bulunan bir vatandaş bulunduğu noktada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İş makinesi desteğiyle yürütülen çalışmada, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alınan kişi güvenli alana taşındı.

Yetkililer, yağışların sürebileceğini belirterek özellikle dere yatakları ve su kenarlarına yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

 

