Türkiye
Sakarya’da iğrenç görüntü! Bu evden 25 yıldır çöp çıkmıyor
Sakarya’da iğrenç görüntü! Bu evden 25 yıldır çöp çıkmıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 76 yaşındaki adamın 25 yıldır evinde biriktirdiği çöpler, ekipleri harekete geçirdi. İki günde yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartılan evde çalışmalar devam ediyor.

Foto - Sakarya’da iğrenç görüntü! Bu evden 25 yıldır çöp çıkmıyor

Yeni Mahalle’de İ.T.’ye (76) ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarıyla ekipler inceleme başlattı. Ekipler, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğunu tespit ederek harekete geçti.

Foto - Sakarya’da iğrenç görüntü! Bu evden 25 yıldır çöp çıkmıyor

Belediye ekipleri, ev ve bahçe bölümünde biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etmeye başladı. Ev içinden ve eklentilerinden çıkarılan çok sayıda atık, kontrollü bir şekilde kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Foto - Sakarya’da iğrenç görüntü! Bu evden 25 yıldır çöp çıkmıyor

Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi.

Foto - Sakarya’da iğrenç görüntü! Bu evden 25 yıldır çöp çıkmıyor

Yapılan müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yaklaşık iki gündür devam eden çalışmalarda 20 kamyona yakın çöp çıkarıldı. Çalışmaların yarında devam edeceği öğrenildi.

