Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye

Karlar eriyince gölün üzerindeki buz da meydana çıktı. Bütün göllerimiz şu an buz tutmuş halde. Geldik, gördük, burada pikniğimizi yaptık. Bundan sonra bahar mevsimini bekleyeceğiz. Baharda buranın ayrı bir güzelliği var. yeri var buranın. Bu göl normal bir göl değil, doğal bir göl. Akarı da yok buranın. Herkesi bu gölü görmeye bekliyoruz. Ayrıca bu göle veya bunun gibi birçok göle ulaşmak da kolay olmuyor, yürüyerek geldik. Aracımız bir noktaya kadar çıktı, yollar kapalı. Bayağı bir yürüdük, malzemelerimizle birlikte yürüdük ama değdi" dedi. Ardos Gölü'nün doğal ve tarihi değerleriyle öne çıktığını vurgulayan Beşikli köyü Muhtarı Süleyman Ayan ise, "Ardos Gölümüz, Erzincan Kemah ilçesine bağlı Beşik köyünde bulunmaktadır. Bin 660 rakımda bulunuyor. Gölümüzün 25 metre derinliği ve yaklaşık 850 metre çevre ölçümü var. Tarihi mezarlıklarımız var, çok eski en az 500 yıllık tarihi mezarlıklarımız var.