Doğa
5
Yeniakit Publisher
Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye
Giriş Tarihi:

Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye

Erzincan’ın Kemah ilçesindeki Ardos Gölü, kışın etkisiyle tamamen buz tuttu. Bin 660 rakımdaki gölün manzarası, izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde yer alan Ardos Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Deniz seviyesinden bin 660 metre yükseklikte bulunan göl, drone ile havadan görüntülendi. Cam gibi donan göl yüzeyi ve çevresini saran doğal doku, bölgeyi adeta bir kış tablosuna dönüştürdü. Havadan kaydedilen görüntüler, Ardos Gölü'nün doğayla iç içe olan eşsiz konumunu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye

Bu benzersiz manzarayı kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğraf meraklıları, zorlu kış şartlarına rağmen bölgeye gelerek, gölün sunduğu huzur dolu atmosferi yerinde deneyimliyor. Ziyaretçiler, Ardos Gölü'nün özellikle kış aylarında farklı ve etkileyici bir güzelliğe büründüğünü dile getirdi. Doğaseverlerden Kemal Arduç, araçlarının belli bir noktaya kadar gelebildiğini, o nedenle göle yürüyerek gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Biz doğaseverler olarak sadece yazın değil, kışın da tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Erzincan'da ağır kış mevsimi yavaş yavaş kendini bahara doğru atıyor. Karlar erimeye başladı. Şu anda Ardos Gölü'ndeyiz.

#3
Foto - Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye

Karlar eriyince gölün üzerindeki buz da meydana çıktı. Bütün göllerimiz şu an buz tutmuş halde. Geldik, gördük, burada pikniğimizi yaptık. Bundan sonra bahar mevsimini bekleyeceğiz. Baharda buranın ayrı bir güzelliği var. yeri var buranın. Bu göl normal bir göl değil, doğal bir göl. Akarı da yok buranın. Herkesi bu gölü görmeye bekliyoruz. Ayrıca bu göle veya bunun gibi birçok göle ulaşmak da kolay olmuyor, yürüyerek geldik. Aracımız bir noktaya kadar çıktı, yollar kapalı. Bayağı bir yürüdük, malzemelerimizle birlikte yürüdük ama değdi" dedi. Ardos Gölü'nün doğal ve tarihi değerleriyle öne çıktığını vurgulayan Beşikli köyü Muhtarı Süleyman Ayan ise, "Ardos Gölümüz, Erzincan Kemah ilçesine bağlı Beşik köyünde bulunmaktadır. Bin 660 rakımda bulunuyor. Gölümüzün 25 metre derinliği ve yaklaşık 850 metre çevre ölçümü var. Tarihi mezarlıklarımız var, çok eski en az 500 yıllık tarihi mezarlıklarımız var.

#4
Foto - Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye

Doğal güzelliğe gelen misafirlerimiz burada çok mutlu oluyorlar. İnşallah burayı daha güzel bir mesire alanına çevirmek istiyoruz. Sayın valimizin desteğiyle, onun talimatıyla burayı güzel bir mesire alanına da dönüştürmek istiyoruz. Gelen misafirlerimiz burada keyifle otursun, vakit geçirsin" şeklinde konuştu. Dört mevsim ayrı bir güzellik sunan Ardos Gölü, kışın buzla kaplanan yüzeyiyle Erzincan'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal değerleri arasında öne çıkıyor.

