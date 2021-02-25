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Aktüel Zeynep Bastık ve Kerimcan Durmaz’ın rezillikleri
Aktüel

Zeynep Bastık ve Kerimcan Durmaz’ın rezillikleri

Magazin dünyasında iğrençlikleri saymakla bitmiyor. Para ve şöhret uğruna rezilikleri ayyuka çıkan sözde sanatçılar bir hayli fazla. Ahlaksız hareketleriyle gündeme gelen birçok isim ortaya koyduğu rezilliklerini sosyal medya üzerinden sergilemeyi marifet sayıyor. Kokuşmuş magazin dünyasının sözde sanatçılarından Zeynep Bastık, yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden LGBT’li Kerimcan Durmaz’ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubunu evinde topladı. Zeynep Bastık, evinde dekolte giysilerini giydi. Sosyal medyadan sapkın paylaşımlar yaparak toplumun ahlakını bozan Kerimcan Durmaz da marifetmiş gibi Zeynep Bastık’ın o uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı

Yeniakit Publisher
2021-02-25 08:23:00 - 2021-02-25 08:31:48
Zeynep Bastık ve Kerimcan Durmaz’ın rezillikleri

Parayı bulduktan sonra vatandaşlara tepeden bakan, televizyonlarda boy boy yer aldığı için kendini ayrıcalıklı zanneden tipler sanat camiasında bir hayli fazla. Sözde sanatçılar Türk toplumunu kültürünü yansıtmadığı gibi kendilerini Batının kokuşmuş kültürüne layık görüyorlar.

Yayınladığı ahlaksız videolarla büyük tepki çeken sosyal medyanın pofpofladığı isimlerden olan sapkın Kerimcan Durmaz, Türkiye’den kaçıp ABD’de yaşamaya başlamıştı. Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz’ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubunu evine davet etti. Zeynep Bastık, evinde baldırı çıplak giysileriyle arkadaşlarına mankenlik yaptı. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çirkin hakaretlerde bulunan sapkın Kerimcan Durmaz da marifetmiş gibi bu rezil görüntüleri çekip sosyal medyada paylaştı. Korona ile mücadelenin verildiği bu günlerde evlerde kalabalıklar halinde bir araya gelinmemesi konusunda bilim insanları sık sık uyarmakta.

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