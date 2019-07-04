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Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç yaşında? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi

Zeynep Bastık, Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover ile gündeme gelmesinden sonra kimdir bu Zeynep Bastık? sorusu merak edilenler listesine girdi.Müzik hayatına Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak devam eden Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanınır. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık nereli ve kaç yaşında?

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç yaşında? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi

Zeynep Bastık, Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover ile gündeme gelmesinden sonra kimdir bu Zeynep Bastık? sorusu merak edilenler listesine girdi.  Müzik hayatına Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak devam eden Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanınır. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık nereli ve kaç yaşında? 

Zeynep Bastık kimdir?

Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eski bir Türk Halk Müziği sanatçısı olan anneannesi Kamuran Gurbet, bağlama sanatçısı dedesi Erol Atılgan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Konservatuarında öğretim görevlisi olan Teyzesi Eylem Atılgan Derçin sayesinde müzik ve sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Bastık, ilköğretim ve liseyi İzmir’de okumuştur. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirmiştir. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri almış ve tiyatro oyunlarında rol almıştır.

2010 yılında Zeynep Bastık İzmir’de dönemin popüler cover grubu Jackpot ile tanışır ve profesyonel müzik hayatına da adım atmış olur. 2012’ye kadar Jackpot ile birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa’da sahne alan Bastık’ın yolu 2012’de Murat Dalkılıç ile kesişir. Müzik hayatına Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak devam eden Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanınır. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında Promore etiketi ve Murat Dalkılıç desteğiyle ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sunar. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verir. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor.   Zeynep Bastık, açıkhava konserleri ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
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