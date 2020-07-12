Zeydan Karalar'ın haciz şovuna sert çıkış

2 milyon 750 bin liralık borcunu tahsil edemeyen Adana Büyükşehir Belediyesine haciz geldi. Haciz işleminden sonra CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar, boş kalan odasına masa ve sandalye getirerek olayı şova çevirdi.

"Belediye hacze konu olan borcu ödeyebilecek güçte"

Zeydan Karalar'ın şovuna sosyal medyadan sert tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, belediyenin hacze konu olan borcu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledi.

Ayrıca Ay, belediyenin icra takibinden sonra da alacaklı firmadan mal alımı iddiaları olduğunu belirtti.

"Belediyenin iflas ettiğinin resmidir"

Haczin sıradan bir olay olmadığını öne süren Mehmet Ay, durumu yönetilemeyen Büyükşehir Belediyesi'nin iflas ettiğinin resmi olarak niteledi.

"Belediye Başkanı için daha büyük bir utanç olamaz"

Makam odası haczedilen bir belediye başkanı için bundan daha büyük bir utanç olmaması gerektiğini ifade eden Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rezaleti şehrimize yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilmiş bir belediye başkanının 'bu şehri yöneteceğim' iddiası kalmamıştır."

"Yazıklar olsun"

Makamın kendisine Adanalılar tarafından emanet edildiğini kaydeden Mehmet Ay, "Bu emanete halel getiren bir belediye başkanı için söylenecek tek söz kalmıştır, o da 'YAZIKLAR OLSUN'dur." dedi.

"Derhal istifa etmelidir"

Makam odası haczedilen birinin başkanlık sıfatı kalmadığını, o makamda kaldığı her anın Adana için utanç olacağını sözlerine ekleyen AK Parti İl Başkanı Ay, "Sayın Başkan bu utancı şehrimize daha fazla yaşatmasın ve derhal istifa etsin" diyerek CHP'li Zeydan Karalar'a istifa çağrısı yaptı.