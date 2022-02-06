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Siyaset Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı!
Siyaset

Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:35:00 -
Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüse yakalandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Aşı ve hijyen hatırlatması

Karaların yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

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