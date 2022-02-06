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Aktüel Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar sağlık durumu nasıl?
Aktüel

Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar sağlık durumu nasıl?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Peki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:27:00 -
Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar sağlık durumu nasıl?

Zeydan Karalar sağlık durumu nasıl? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karalar, sosyal medya hesabından "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız” paylaşımında bulundu. Peki, Zeydan Karalar kim?

Zeydan Karalar kimdir?

Zeydan Karalar 1958 yılında Adana'da dünyaya geldi. Karalar,  ilkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okumuş ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olmuştur.

Zeydan Karalar, 7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığı'na atanmış, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçilmiştir.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

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