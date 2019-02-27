Zeybekci’den yatırım vadisi ile uygun teşvik sözü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Küçük Menderes Havzası ve kuzeyde iki adet gıda ve tarım teknolojileri ile ilgili yatırım vadisi kurarak yatırımcıları uygun teşviklerden yararlandıracağının sözünü verdi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) şubat ayı olağan meclis toplantısı eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Borsa’nın 128 yıllık bir köklü kuruluş olarak bir dönem kentin ekonomisinin en büyük bölümünü temsil ettiğini anlatan Zeybekci, "İzmir’in problemleri için kimseyi eleştirmiyorum. 2024’e giderken ne eksikler var fotoğraf çekiyorum. Dünyadaki tüm yatırımcılara, bilim teknoloji ve yazılım dünyasına, tarım gıda teknolojileri dünyasına öyle bir İzmir sunalım ki bu alanlarda merkez olalım. İzmir maalesef zaman kaybetti. Patinaj yapmadı, geri kaydı. 1997’de İzmir Türkiye’nin ikinci büyük şehriydi. 1998’den itibaren durağanlaşmaya başladı ve 3’üncü sıraya düştü. İzmir önümüzdeki 5 yılda 3’üncülüğü Kocaeli’ye, 4’üncülüğü Bursa’ya ve Antalya’ya bırakacak. İzmir ne yazık ki tersine göç veriyor. Gençler İstanbul’a göç ediyor. Genç işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. İzmir ilkel problemlerle mücadele ediyor. Anadolu’nun hiçbir yerinde kalmadı bu sorunlar. İzmir tıbbi atıklarını Manisa’ya gönderiyor. İzmir çevre hassasiyetinde sıkıntıları olan bir şehir. Yağmur suyunu kanalizasyona verdiği için televizyona haber oluyor" diye konuştu.

“En kısa zamanda yatırımcıya açılacak”

İzmir körfez geçiş projesiyle ilgili tartışma konularına değinen Zeybekci, "Dünyada birçok yerde adalar arasında, denizaltı geçişlerinin, mühendisler tarafından çok başarılı şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada. Türkiye’nin müteahhitleri çöllerin, denizlerin, kutupların altında her türlü imalatı yapabilir. Demiryolu ve karayolunu başarılı şekilde körfezden geçireceğiz" dedi. İzmir’in raylı sistem konusunda tramvayla ilgili sıkıntılarını bildiğini ifade eden Zeybekci, Karşıyaka ve Alsancak’ta bağımsız seyreden iki tramvayı Bayraklı üzerinde tamamlayacaklarını dile getirdi. Tramvayın Çiğli’ye uzatılmasıyla trafiğin bugünkünden 10 kat rahatlayacağını belirten Zeybekci, en hızlı başlayacakları projelerden birinin bu olacağını kaydetti.

Çandarlı’yı yeni yollarla güçlendirerek limanın hemen arkasında lojistik serbest bölge kurmak istediğini belirten Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı döneminde serbest bölgedeki tüm yatırımları teşviklerden yararlanır hale getirdiklerini ifade etti. Zeybekci, "21 bin 300 kişinin çalıştığı, 4.5 milyar dolarlık ciro yapılan, 2.2 milyar dolarlık ihracat yapılan serbest bölgenin lojistik serbest bölgesini Çandarlı Limanı’nın hemen arkasına kuracağız. Kuzey Ege Bergama tarafında Gazimer’deki serbest bölgenin 4 katı büyüklüğünde imzasını attık. En kısa zamanda yatırımcıya açılacak" diye konuştu.

Kooperatiflere destek

Küçük Menderes Havzası ve kuzeyde iki tane gıda ve tarım teknolojileri ile ilgili yatırım vadisi kurguladıklarını dile getiren Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"Gıda ve tarım teknolojileri ile ilgili yatırım vadileri en yüksek oranda teşviklerin alınacağı bir yer olacak. Daha önce sağlık turizmi ihtisas bölgesi diye bir bölge ilan ettik. 5. teşviklerden yararlanır bölge oldu. Bakırçay’da belirleyeceğimiz bir havzayı dünyanın en iddialı yatırımlarının geleceği bir yer yapabiliriz. Türkiye’nin 1 numaralı süt üreticisiyiz. Birçok üründe rakibimiz yok. Hayvancılıkta yılda 3 kez ürün alınabilen bir yerdeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir genel müdürlük oluşturacağız. Holding statüsünde bir şirket kuracağız. Tire’deki kooperatif son derece başarılı. 350 milyon lira cirosu var. Bu örnek üzerinden giderek kuracağımız şirket, ürettiği ürünleri üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde değerlendirerek işleme, saklama ve pazarlamasıyla ilgili görevler yapacak. Bunların detaylarını birlikte konuşacağız. Biz bu vadileri yapınca tohumla genetikle ilgili çok daha fazla firmayı oraya getireceğiz."

20 dakikada şehir merkezine ulaşılacak

Şehir merkezindeki konut yoğunluğu ve yapılaşma baskısını azaltmak için yeni şehirler kuracaklarını söyleyen Zeybekci, okulu, spor salonu, hastanesi, parkı, mezarlığıyla alt yapısının olduğu şehirlerden ulaşım ağlarıyla 20 dakikada şehir merkezine ulaşılabileceğini anlattı. En önemli projesinin tüm İzmirlilerin geçerken kafasını çevirdiği Yeşildere’de hayata geçirileceğini anlatan Zeybekci, "Smyrna Meydanı’ndan Damlacık ve Kemeraltı’nı da içine aldığımız bu coğrafyayı sizlerle beraber hızlı şekilde restore edeceğiz. En önemlisi dünyanın en iddialı arkeoloji ve medeniyetler müzesini kuracağız" dedi.

Tarım Teknoloji Merkezi

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise İzmir’e yapılacak her yatırımın, ülke ekonomisine fazlasıyla geri döneceğini dile getirerek, “İzmir’i ve Ege’yi ihracatta başarıya taşıyan ana unsurlardan biri tarım sektörüdür. İzmir sadece üretimde değil, organik tarım ve tarıma dayalı sanayide de söz sahibidir. İzmir olarak önümüzde yepyeni bir sorumluluğumuz bulunuyor. Tarım sektörünün geleceği ve uluslararası alanda daha rekabetçi olabilmesi için bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin sektöre entegre edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun için aralıksız çalışıyoruz. Tarım sektöründe yüksek teknoloji geliştirerek sektöre adaptasyon işlevini yerine getirecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi için fizibilite projesi hazırlıyoruz. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin tarım teknolojisi alanındaki girişimler için çekim merkezi ve AR-GE üssü olmasını istiyoruz. Bu merkezin ve merkezde yer alacak girişimcilerin, teknoloji geliştirme merkezlerindekine benzer teşvik ve vergi avantajlarına ihtiyacı olacağı da şüphesiz. Bu konuda da yerel yönetimle birlikte hareket etmeyi ve söz konusu avantajların sağlanması konusunda gereken yasal düzenlemelerin geçmesi için işbirliği içinde çalışmayı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise, özel bölgede teşvik edilmiş bir ’Tarım Teknolojileri Merkezi’nin İzmir’e çok yakışacağını söyleyerek İTB olarak konuyla ilgili her desteği vereceklerinin altını çizdi.