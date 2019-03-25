0553 313 94 23

Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir e-spor kulübü kurulmasını sağlayacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bir ilki gerçekleştirerek, düzenlediği e-spor turnuvasında ilk sırayı alan takımlardaki gençlerle bir araya geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:49
Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir e-spor kulübü kurulmasını sağlayacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bir ilki gerçekleştirerek, düzenlediği e-spor turnuvasında ilk sırayı alan takımlardaki gençlerle bir araya geldi. Nihat Zeybekci, "Belediye bünyesinde bir e-spor kulübü kurulmasını sağlayacağız. Türkiye’de şampiyon olup dünyada ses getirici etkinliklerde bulunacağız" diye konuştu.


7 gün önce başlayan İzmir E-Spor Turnuvası’nda 5’erli kişilerden oluşan 256 takımın müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Buca e-spor ekibi, birinciliği elde etti.Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekcİ de, gençlerle buluştu. Zeybekci, e-sporun kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak organizasyonların düzenlenmeye başladığını, olimpiyatlara dahil edilmesi konusunda da görüşmelerin yapıldığını söyledi. Nihat Zeybekci, göreve geldiklerinde belediye olarak “şampiyonlar İzmir’den çıkar” sloganı doğrultusunda, bu alanda da şampiyonların çıkması için gerekli tüm altyapıyı hazırlayacaklarını belirterek, “Belediye bünyesinde bir e-spor kulübü kurulmasını sağlayacağız. Türkiye’de şampiyon olup dünyada ses getirici etkinliklerde bulunacağız. Gençlerin ilgisini çeken bu branşa destek olacağız. Şampiyonaların İzmir’de düzenlendiği, uluslararası yarışmaların da olduğu faaliyetler yürüteceğiz” dedi.


Nihat Zeybekci, genç girişimci Burak İzmir’in organizasyonunu üstlendiği e-spor turnuvasında dereceye giren takıma kupasını verdi, başarılarının devamını diledi. Bin 280 kişinin oluşturduğu 256 takım arasından turnuvayı kazanan takımdaki 5 oyuncuya profesyonel oyuncu koltuğu, ikinciye oyuncu klavyesi, üçüncüye de profesyonel oyuncu ‘mouse’u hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’den İdai Kasırgası mağdurlarına yardım
    1. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    2. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    3. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    4. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    5. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    6. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    7. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    8. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    9. Afganistan'da markette patlama!..
    10. Başkan Alıcık; “100 bin vatandaşımızın..
    11. Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir..
    12. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 18..
    13. Kepez’de drag yarışları heyecanı
    14. Kangal cinsi köpeği çalan hırsız..
    15. Miraç Kandili hangi gün?..
    16. Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına destek..
    17. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    18. "Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli..
    19. Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
    20. (Özel haber) Moldova Futbol..
    21. Öğrenciler projelerini sergiledi
    22. Mısır'da inşa ediliyor! Bittiğinde..
    23. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    24. Turuncu kitaplar braille baskısıyla..
    25. Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor
    26. Genç Uzman Onbaşının hayali ölüme..
    27. Binali Yıldırım eşiyle Gebze-Halkalı..
    28. Engelli Çocuklar Gündüzlü Bakım ve..
    29. Antalya polisi Güney Kariyer Fuarı’nda..
    30. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!