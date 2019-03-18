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Zeybekci, 110 günde İzmir’i 800 kilometre turladı

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim kampanyası kapsamında günde ortalama 7 kilometre yürüdü, on binlerce kişiyle de fotoğraf çektirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
Zeybekci, 110 günde İzmir’i 800 kilometre turladı

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim kampanyası kapsamında günde ortalama 7 kilometre yürüdü, on binlerce kişiyle de fotoğraf çektirdi. Seçim çalışmalarına başladığı ilk günden bugüne, toplamda 110 gün boyunca 800 kilometre yolu yürüyerek gezen Zeybekci, İzmir’de Niğde’ye kadar yaya olarak gitmiş oldu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın adayı olarak gösterilmesinin ardından İzmir’de çalışmalarına başlayan Nihat Zeybekci, 3 ayda İzmir’in 30 ilçesine birden fazla ziyaret gerçekleştirdi, özel ve resmi açılışlar yaptı.


İzmir’de her fırsatta sokakları dolaşan, esnafla, vatandaşla görüşen Zeybekci, tarihi Kemeraltı Çarşısı, sanayi siteleri, esnafların yoğunlukta olduğu yerlerde vatandaşın ilgisini çeken bölgeleri de sıkça ziyaret ederken, ilgiden dolayı 1 kilometrelik mesafeyi 2 saatte zor geçebildi. Günde 14-15 saatini vatandaşlarıyla birlikte olarak geçiren Nihat Zeybekci, dinlenme aralarını bile İzmirliler’in yanında kullandı.


Çocuklara ve yaşlılara özel ilgi gösteren Zeybekci, Ege şivesiyle kurduğu diyaloglar ve samimiyetiyle de dikkat çekti. Zeybekci’nin Tire ilçesinde tüp bekleyen Safiye teyzeye yardım edişiyle ilgili sosyal medyaya düşen videosu da milyonlar tarafından izlendi.



"İzmir’i İzmirliler kurtaracak, biz hizmetkar olacağız"


Vatandaşların sık sık, daha önce televizyon ekranlarında gördükleri Nihat Zeybekci’yi karşılarında dinamik, fit ve uzun boylu buldukları yönünde değerlendirmelerde bulunmaları, içtenliği ve samimiyetinden memnuniyetlerini dile getirmeleri de dikkatlerden kaçmadı.


Ziyaretlerinde vatandaşların dertlerini dinleyen Zeybekci, “İzmir’i kurtarın” sözlerine “İzmir’i İzmirliler kurtaracak, biz hizmetkar olacağız, hizmet edeceğiz. Buna söz verdik, sözümüzün de arkasında duracağız. Sizlerden 31 Mart’ta görevinizi yerine getirmenizi istiyoruz. Bugüne kadar ne dediysek, 1 Nisan günü tamamını gerçekleştirmek için kolları sıvayacağız” yanıtını verdi.


Kampanyası sürecinde yüz binlerce kişiyle görüşüp oylarını İzmir’e, geleceklerine vermelerini isteyen Zeybekci, öz çekim yapmak isteyenleri kırmadı. Fotoğraf çektirmek için vatandaşların sıraya girmesini tebessümle karşılayan Zeybekci, “Bu fotoğrafların yenilerini uzun yıllar boyunca çektirmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.


Gümbür gümbür bir seçim kampanyası yerine çisil çisil yağan yağmur gibi tüm İzmir’e nüfus edecek bir çalışma yürütecekleri açıklamasında bulunan Zeybekci, geçen sürenin önemli bir bölümünün yağışlı geçmesine de “Konuşurken sözlere dikkat etmek gerekir, dua yerine geçer. Yağmur da bizim çalışmamız gibi İzmir’e çisil çisil düşerek, toprağı bereketlendiriyor. Bu bereketli toprakların kıymetini bilip, ona göre çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
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